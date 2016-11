Furi – Unterwegs für Xbox One

Der Indie-Entwickler The Game Bakers hat heute angekündigt, dass sein preisgekrönter Boss-Fighter Furi bereit für den Start auf der Xbox One am 2. Dezember ist. Xbox-Spieler könne sich jetzt schon darauf freuen, in packenden Boss-Kämpfen zu schlagen, schießen, parieren und auszuweichen was das Zeug hält.

Nachdem sie dieses Jahr bereits erfolgreich auf Steam und PlayStation4 gestartet sind, freuen sich The Game Bakers nun, ihren ultra-schnellen Kampf-Action-Hit Furi, der 93% positive Bewertungen auf Steam holte, auf die Xbox zu bringen. Das Spiel ist ab dem 21. November vorbestellbar.

“Wir sind sehr glücklich, Furi jetzt auch auf die Xbox One zu bringen, besonders diese Version, die noch einmal richtig aufpoliert wurde und einen zusätzlichen Boss-Kampf bietet. Der Kampf erfordert den Einsatz von Allem, was man im Verlauf des Spiels gelernt hat und ist eine echte Konzentrationsübung ”, so Emeric Thoa, der Creative Director für Furi.

Furi wurde von der Fachpresse als „absolut stylisch“, „richtungsweisend“ und „extrem fesselnd“ bezeichnet. Dabei wurde Furi für seine einzigartige Kombination aus Schwertkampf und Dual-Stick-Balleraction gepriesen, die auf einer mysteriösen Reise bei der Suche nach Freiheit in abwechslungsreichen Boss-Kämpfen reichlich zum Einsatz kommen.

Furi wurde von japanischen Titeln wie No More Heroes, Metal Gear Solid und Godhand inspiriert und kombiniert in jedem Kampf Momente aus Angst, Leidenschaft und Adrenalin. Jeder Gegner wurde von „Afro Samurai„-Designer Takashi Okazaki entworfen. Und der dynamische, preisgekrönte Soundtrack mit passender Musik für jeden Gegner sorgt dafür, dass auch der Hörgenuss im Kampf nicht zu kurz kommt.