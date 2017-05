Game of Thrones Online Slot

Es gibt nur wenige Serien, die ein solchen Potenzial und eine solche Wucht entfachen, dass sie als Meilensteine in die TV Geschichte eingehen. Und neben „Breaking Bead“ ist dies in den letzten Jahren sicherlich in erster Linie der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ gelungen.

Die Serie stammt von den beiden Filmemachern David Benioff (u. a. „Troja“ und „X-Men Origins: Wolverine“) sowie D. B. Weiss und wird für den US Kabelsender HBO produziert. Als Vorlage dient dabei die Roman Reihe „Das Lied von Eis und Feuer“, an der der Autor George R. R. Martin seit über zwanzig Jahren arbeitet. Das erste Buch, „Eisenthron“, erschien bereits 1996, die TV Serie startete 2011 mit ihrer ersten Staffel. Diesen Sommer feiert Staffel 7 Premiere, für 2018 ist ein Abschluss mit einer letzten achten Staffel geplant.

Allein schon die Anzahl der Staffeln und die bislang 60 Episoden lassen erahnen, wie erfolgreich die Serie weltweit läuft – hierzulande übrigens bei Sky Atlantic HD und RTL II im Free TV. Jahr für Jahr heimst „Game of Thrones“ mit dem Emmy Award den wichtigsten Fernsehpreis der Vereinigten Staaten von Amerika ein, bis jetzt konnten sich die Macher über 38 Auszeichnungen freuen – erst letztes Jahr kamen 12 Emmys für das Fantasy Epos dazu.

Was auf einen solchen Erfolg zurückblicken kann, schreit natürlich danach, auch auf anderen Medien präsent zu sein. So gibt es mittlerweile „Game of Thrones“ Comics, Kartenspiele, Brettspiele, vier unterschiedliche Videospiele und seit kurzem auch einen Online Slot.

„Game of Thrones“ bei Mr Green ist ein Spielautomat, der von Microgaming in Zusammenarbeit mit HBO entwickelt wurde und somit auch mit der wichtigen Lizenz prahlen kann. Er bietet fünf mal drei Walzen und führt Spieler u. a. in den mystischen Wald von Westeros. Es gilt entweder 243 Wege voller Spannung zu durchschreiten oder 15 Gewinnlinien zu ergattern, um schlussendlich den sagenumwoben Eisernen Thron besteigen zu dürfen. Dafür bietet dieser Online Spielautomat zwei Varianten: „Game of Thrones 243 ways“ und „Game of Thrones 15 payline“.

Wer sich für die erste Variante der Slot Machine entscheidet, darf sich auf möglicherweise hohe Gewinne freuen. Zur Verfügung stehen 15 Wettlinien, ein x5 Multiplikator und 243 namensgebende Wege, Geld zu erspielen. „Game of Thrones 15 payline“ spielt dagegen auf die 15 Gewinnlinien an. Diese Variante ist etwas flexibler und statt 0,02 kann man Wetten zwischen 0,01 und 0,10 platzieren. Durch diese höheren Einsätze verspricht der Spielautomat ein wenig mehr Gambling Vergnügen.

Mit welcher Variante man letzten Endes auch spielt, der „Game of Thrones“ Online Slot bietet Spannung in einem von der TV Serie inspirierten Setting und ermöglicht hohe Gewinne und viele Boni wie z. B. Freispiele. Beide Varianten des Spielautomaten lassen sich kostenlos und ohne Registrierung zocken, damit man im Vorfeld ausprobieren kann, mit welcher man den größten Spielspaß hat. Geldgewinne sind aber nur mit einem entsprechenden Einsatz möglich.