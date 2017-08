Gamescom 2017 besonders groß erwartet – Tipps und Tricks für Besucher

Über 900 verschiedene Aussteller und über 350.000 Besucher: Die Gamescom, die größte Spielemesse der Welt, wird in diesem Jahr wieder neue Rekorde aufstellen. Die Ausstelleranzahl erhöht sich dabei um fast 20 Prozent. Auch die Ausstellungsfläche wird im Jahr 2017 gesteigert und beläuft sich nunmehr auf etwa 200.000 Quadratmeter. Um so viel wie möglich zu sehen, auszuprobieren und abzugreifen, haben wir einige Tipps und Tricks zusammengestellt, die einen Besuch der Gamescom noch besser machen.

Früh Aufstehen

Der frühe Vogel fängt den Wurm – dieses Motto gilt auch in gewisser Weise auf der Gamescom. Die vielen Besucher strömen den ganzen Tag über in die Messehallen und sorgen dafür, dass das Gelände um die Mittagszeit herum ausgelastet ist. Deswegen empfehlen wir jedem, der kein Morgen-Muffel ist, die frühen Stunden des Tages zu nutzen und direkt mit Öffnung der Messe vorzustehen. Je eher man da ist, desto besser ist der Platz in der Warteschlange, die sich sowieso ergeben wird. Aber diese Wartezeit kann man sich auch angenehm gestalten.

Wartezeit verkürzen

Unabhängig davon, ob man in der Schlange zum Einlass oder von einem bestimmten Stand steht – es empfiehlt sich, einen kleinen Zeitvertreib dabei zu haben. Eine Zeitschrift, ein Buch, eine tragbare Spielekonsole und auch eine kleine, leicht transportierbare Sitzgelegenheit sind Dinge, die auf der Gamescom nicht fehlen sollten. Außerdem können Wartezeiten verkürzt werden, wenn beieinanderliegende Stände nacheinander besucht werden.

Tage planen

Die Termine, Öffnungszeiten und Lagepläne sind vorab einsehbar und sollten auch vorab studiert werden. Um lange Wege von Halle zu Halle zu vermeiden, können Aussteller in der Nähe an einem Tag besucht werden, um weiter entfernte Aussteller auf einen anderen Tag zu verschieben. Außerdem gibt es wichtige Dinge zu beachten, wenn sich der Gamescom-Besuch auf mehrere Tage erstreckt.

Unterkunft buchen

Da die Gamescom unbestreitbar zu groß ist, um alle interessanten und relevanten Aussteller bzw. Attraktionen zu bewundern, bietet sich es sich an, mehrere Tage dafür einzuplanen. Dafür sollte die Unterkunft in Köln bzw. der Umgebung möglichst früh gebucht werden. Diverse Vergleichsseiten für Apartments, Ferienwohnungen und hotels schonen dabei den Geldbeutel und bieten den größten Komfort.

Geheimtipp Indie-Games

Ein Geheimtipp besteht im Besuch des Bereichs für Indie-Games, die fernab von riesigen Spielekonzernen und Softwareentwicklern veröffentlicht und vertrieben werden. Hier sind zumeist die Wartezeiten und Warteschlangen nicht allzu groß, so dass hier viele verschiedene Dinge in kürzerer Zeit angeschaut werden können. Außerdem können hier bereits Spiele ausprobiert und kennengelernt werden, die möglicherweise erst in einigen Jahren populär werden und große Massen erreichen.