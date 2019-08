gamescom 2019 – Eine Nacht der Ankündigungen

Viele von euch kennen Geoff Keighley als Host der Video Game Awards, doch dieses Mal wird er auch in Deutschland sein Unwesen treiben.

Keighley wird auf der gamescom 2019 die Opening Night Live moderieren, auf der viele Publisher zugegen sein werden.

Ganz im Stile seiner Game Awards hat Keighley nun eine Liste mit Publishern veröffentlicht, die während der Opening Night Live neuen Content zu bekannten Spielen zeigen und auch komplett neue Ankündigungen mit der Welt und den Fans teilen werden.

Darunter sind auch die Xbox Game Studios. Ob wir endlich einen Blick auf das neue Fable werfen können oder einen Titel, den Microsoft bisher noch nicht angekündigt hat, wird sich also schon in einigen Tagen zeigen.

More than 15 game publishers will premiere new content and make announcements during @gamescom Opening Night Live. An exciting show is coming together for Monday, August 19! Hope you get to tune in and watch the stream! pic.twitter.com/THAv4bvZlm

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 6, 2019