Gaming Industrie: Erfolg kommt mit der Verantwortung

2018 war ein Jahr voller neuer Spieleerscheinungen: Populäre Spiele wie Fallout 76, Fifa 19, Battlefield V und mehr haben es letztes Jahr wieder geschafft, alte und neue Fans in ihren Bann zu ziehen. Und auch das neue Jahr bringt eine Vielzahl an Spielen, die bei Fans und Spielneulingen Anerkennung erlangen werden. Doch was müssen Unternehmen eigentlich machen, um bei der großen Konkurrenz ein Spiel mit Potenzial zum Erfolg zu kreieren und veröffentlichen?

Wie hat man Erfolg mit Games?

Werfen wir dafür zuerst einen Blick auf Metro Exodus, dem dritte Spiel der Metro-Spielereihe, welches wohl das Potenzial hat besonders erfolgreich zu werden. Metro Exodus spielt 2 Jahre nach der Handlung Last Lights, wobei man auch hier wieder in die Rolle des beliebten Kämpfers Artyom schlüpft. Dabei kämpft man abermals in einer postapokalyptischen Welt ums Überleben. Der Hype um das Spiel, welches schon letztes Jahr erscheinen sollte, ist groß. Doch wurde unternommen, damit das Spiel bei den Fans ankommt? Die Story und das allgemeine Setting spielen natürlich eine wichtige Rolle. Postapokalyptische Spiele und Serien gibt es schon seit Jahren, doch dies hat den Erfolg und die Beliebtheit dieser nicht vermindert. Bereits die Vorgänger von Metro punkteten mit ihrer Storyline und daher hat auch der neue Teil gute Chancen auf Erfolg. Ein besonders wichtige Rolle spielt auch die Grafik. Gerade bei der rapide wachsenden Entwicklung der Grafik-Engines müssen die neuesten Spiele dem Druck standhalten können. Doch durch Trailer und Gameplay Videos lässt sich erkennen, dass Metro Exodus ganz oben mitspielen wird.

Eine weitere Möglichkeit, ein gewinnbringendes Spiel zu kreieren, ist das Veröffentlichen einer Beta-Version. Bestimmten Spielern wird hier die Möglichkeit geboten, das Spiel auf Herz und Nieren zu prüfen. Dies machte man etwa im neuen Tropico-Spiel. Tropico 6 soll dieses Jahr im März erscheinen, nachdem es aufgrund von negativer Kritik der Beta Tester mehrmals nach hinten verschoben wurde. Dank des Feedbacks haben die Entwickler nun die Möglichkeit, ein verbessertes Spiel auf den Markt zu bringen, welches den Standards der Spieler entspricht.

Bewusstes Gaming

Besonders in einer durch das Internet geführten Gesellschaft ist es immer wieder wichtig auf die Risiken des Internets, besonders des Gamings, hinzuweisen. Verantwortungsvoller Umgang mit Games steht dabei ganz oben auf der Liste. Doch nicht nur die Spieler selbst tragen hier die Verantwortung, auch die Anbieter und Spielehersteller müssen dieser gerecht werden. Firmen wie Bioware haben immer wieder in der Vergangenheit gezeigt, wie wichtig dieser Punkt für die Gamer ist. So gab es einen großen Backlash für GTA V, welches dem Protagonisten in einer Mission erlaubte, einen NPC zu foltern. Diese Szene wurde allgemein stark kritisiert. Firmen wie Mr Green Gaming, weisen stets darauf hin, dass es wichtig ist, verantwortungsvoll mit Spielen umzugehen. Mr Green setzt dabei auf das Green Gaming Tool, mit welchem man das eigene Spielverhalten überwachen kann. Dabei findet man heraus, wie viel man spielt oder wie das eigene Spieleverhalten ist. Gesundes Gaming steht dabei besonders im Vordergrund. Diese Tools sollen dem Spieler helfen, das bestmögliche Spielerlebnis zu erhalten. Andere Unternehmen machen hingegen Umfragen oder weisen stets auf verantwortungsvolles Spielen hin. Nur so kann gewährleistet werden, dass Gamer genau wissen, in welcher Menge sie Spiele konsumieren sollten.

Zu einer Spielentwicklung gehört also nicht nur der Blick auf den Erfolg, sondern auch der Wunsch ein Spiel zu erschaffen, mit welchem Gamer verantwortungsvoll umgehen können.