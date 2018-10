Gearbox – Neues Spiel für alle Altersklassen

Gearbox arbeitet an einem neuen Projekt. Soweit so klar. Doch dieses Projekt soll ein Spiel für alle Altersklassen werden – von sechs bis 60 ist soll jeder überrascht werden.

Grund für diese Ankündigung ist der neueste Studiozuwachs John Vignocchi. Dieser hat via Twitter verkündet, dass er der Bande von Gearbox-ler beitreten wird und an einem Spiel arbeitet das eine Überraschung für die angesprochenen Altersgruppen wird.

Vignocchi selbst hat zuvor sieben Jahre bei Disney Interacitve gearbeitet. Wir sind gespannt ob eventuell auch Gearbox in eine neue Richtung gehen wird, wie damals Epic Games es mit Fortnite getan hat.

We will be working on something that we hope will surprise and delight gamers of all ages; whether you're six or sixty… And I cannot wait to share more!

— John Vignocchi (@JohnVignocchi) October 22, 2018