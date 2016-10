Gears of War 4 – Bereit für Halloween

The Coalition, das Studio hinter Gears of War 4, feiert bald schon Halloween, auch in Gears of War 4. Ein altbekannter Modus wird dabei auf Halloween getrimmt.

Der Dodgeball Modus wird zum Pumpkinball (Kürbisball)-Modus. Es ist ein Remix des bereits angesprochenen Dodgeball Modus, in dem es aber nur noch eine Respawn-Zeit von einer Sekunde gibt und zusätzlich einen reduzierten Respawn-Schutz. Es soll dadurch ein noch schnelleres Gemetzel werden.

Fünf Maps, die deutlich finster sind, werden in die Pumpkinball Playlist einfließen:

Fallout

Forge

Harbor

Impact

Lift

Wer schneller XP erhalten möchte, sollte ebenfalls diesen Modus spielen, denn The Coalition hat auch an dieser Schraube gedreht. Ab dem 27. Oktober steht zudem das Halloween Elite Pack zum Kauf und Download bereit. Eine Karte in diesem Pack wird mindestens legendär oder episch sein und aus der Day oft he Dead Legendary Collection stammen. Dieses Pack steht bis zum 01. November für euch zum Kauf bereit.

[amazon box=“B01LXUFGA6″]

Quelle