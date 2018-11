Gears of War 5 – Wird anders und doch vertraut

Mit Gears of War 4 hat The Coalition, unter der Führung von Rod Fergusson, gezeigt, dass sie sich sehr wohl darauf verstehen, einen typischen Teil der Reihe Franchise zu entwickeln.

Gears of War 4 hatte alles, was Fans von der Gears of War-Reihe mochten und liebten. Mit Gears of War 5 – oder nur noch Gears 5 genannt – will das Studio nun seine eigene Marke ins Spiel bringen.

Fergusson sagte dazu: „Mit Gears 5 geht es darum, dass The Coalition die eigene Persönlichkeit ins Spiel bringt. Wir werden einen Haufen von Innovationen, Veränderungen und anderen Dingen sehen, die sehr aufregend sein werden, aber auch anders und sich trotzdem noch sehr nach Gears of War anfühlen.“

In Gears of War 5 möchte das Studio etwas mehr dramatischen Kontrast einbringen, wie Fergusson es nannte. Das fängt schon beim Level Design an. Es wird engere Räume geben aber auch große und offene Bereiche, von Wüsten bis zur vereisten Tundra soll alles dabei sen.

Gears 5 soll im Laufe des kommenden Jahres für Xbox One und PC erscheinen.