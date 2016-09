Gears of War 4 – Der offizielle Launch-Trailer

Der heiß ersehnte Third-Person-Shooter Gears of War 4 hat den Gold-Status erreicht und somit steht dem Release am 11. Oktober für Xbox One und Windows 10 PC nichts mehr im Wege.

In Gears of War 4 tauchen Spieler in eine neue Episode der Kult-Saga ein: 25 Jahre sind seit den Ereignissen von Sera vergangen und JD Fenix, Sohn des COG (Coalition of Ordered Governments)-Kriegshelden Marcus Fenix, tritt mit seinen Kameraden Kait und Del einer mysteriösen Bedrohung entgegen. Die neu gegründete COG und die Fraktion der Outsider stehen sich im Kampf um Energie und Rohstoffe erbittert gegenüber. Seid gespannt auf adrenalingeballte Missionen und actiongeladene Multiplayer-Schlachten mit neuen Waffen an ungeahnten Schauplätzen.

Wer sich schon jetzt in Gears-Stimmung bringen möchte, sollte auf keinen Fall den brandneuen Launchtrailer zum Spiel verpassen.

Gears of War 4 ist ein Xbox Play Anywhere-Titel

Xbox Play Anywhere bedeutet, dass alle Xbox Play-Anywhere-Titel (digital und als Karten im Handel) sowohl auf Xbox One als auch auf Windows 10-PCs spielbar sind. Sprich, ihr kauft den Titel einmal und zockt, ohne zusätzliche Kosten, auf Konsole und PC. Spielstände, Erfolge und Add-Ons werden natürlich gespeichert. So können Spiele beispielsweise auf der Xbox One gestartet und am PC weitergespielt werden.

Quelle: Pressemeldung