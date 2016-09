Gears of War 4 – Prolog mit Standard-Xbox One aufgenommen

Grafisch muss sich Gears of War 4 vor keinem aktuellen Shooter oder Spiel im Allgemeinen verstecken. Es ist eine Augenweide, wie man sich kürzlich im etwas mehr als 20 Minuten langen Prolog-Video noch einmal überzeugen konnte.

Viele Gamer gehen davon aus, dass der Gears of War 4 Prolog entweder auf einem PC oder auf der dezent-leistungsfähigeren Xbox One S gezeigt wurde, was sich aber als Fehler herausstellt.

Rod Fergusson hat via Twitter bestätigt, dass das Prolog-Gameplay zu Gears of War 4 auf der „normalen“ Xbox One aufgenommen wurde. Damit hat die Konsole aus dem Hause Microsoft gezeigt, dass sie längst nicht ihr Pulver verschossen hat.

Gears of War 4 erscheint am 07. Oktober für Xbox One und Windows 10.