Genesis Alpha One – Drei Genre in einem

Spiele aus Deutschland sind zwar nichts Neues, doch recht selten und noch seltener bekommen sie die auf Aufmerksamkeit, die man ihnen gerne wünscht. Das deutsche Studio Radiation Blue, aus Freiburg, arbeitet nun mit Team17 zusammen, um einen etwas anderen First Person-Titel zu veröffentlichen.

Genesis Alpha One wird das erste Spiel von Radiation Blue werden, was aber nicht bedeutet, dass die Mitarbeiter des jungen Studios unerfahren sind. Sie haben an Spielen wie Hitman: Blood Money, Hitman: Contracts, Velvet Assassin, Spec Ops: The Line, SpellForce 2: Shadow Wars, SpellForce 3 oder Die Sieder gearbeitet.

Worum aber geht es in Genesis Alpha One, dass für PC, Xbox One und PS4 erscheint? Es ist eine Mischung verschiedener Genre – darunter Basenbau, Shooter und Survival. Was am Anfang total verworren klingt scheint, wie das erste Video zeigt, gut zu funktionieren.

Genesis Alpha One basiert auf der Unreal Engine 4 und bringt euch in eine Zukunft, in der die menschliche Spezies kurz vor der Auslöschung steht. Kriege, Korrupte Regierungen und weltweiter Kapitalismus haben zu einem Punkt geführt, in der es nur noch einen Weg gibt: das Weltall.

Ihr müsst eine Raumstation aufbauen, leiten, Ressourcen sammeln und neue Spezies erschaffen, während ihr darauf achten müsst, dass außerirdische Infektionen eure Station nicht überrennen.

Einen Termin für Genesis Alpha One gibt es bis dato leider noch nicht.