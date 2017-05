Get Even – Bestell es jetzt vor

Pressemeldung – Eines Tages wird die Wahrheit enthüllt und alle Erinnerungen werden zurückkommen. Kannst du warten? Hol tief Luft, alles wird gut. Lausche den Melodien und entspanne dich.

Wer das Spiel jetzt im PS Network und auf Steam vorbestellt, erhält den von Olivier Derivière komponierten packenden Soundtrack gratis dazu. Dieser ist ab der Veröffentlichung des Spiels am 26. Mai verfügbar und gleich im Anschluss auf Steam verfügbar. Wer jetzt die Xbox One Version im Microsoft Store vorbestellt, erhält Get Even als Preload.

Deine Behandlung beginnt mit Get Even am 26. Mai 2017 auf PlayStation 4, Xbox One und PC.