Get Even – Ein brandneuer Story-Trailer

Einmal mehr hat Bandai Namco einen weiteren Trailer zur Story von Get Even, dem etwas anderen First-Person Shooter, veröffentlicht.

Get Even-typisch ist es am Ende oft verwirrender als zuvor, doch wer dieses sehr untypische Spiel auf dem Radar hat, wird sich auch auf diesen Trailer freuen.

Get Even erscheint am 26. Mai für PC, Xbox One und PS4.