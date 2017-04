Get Even – Lose Ende, ein neuer Trailer

Erneut hat Bandai Namco einen neuen Trailer zum kommenden Psycho-Thriller Spiel Get Even veröffentlicht.

Get Even bezeichnet sich als Psycho-Thriller, der in ein Videospiel portiert wurde, und dabei diverse Shooter-Mechaniken nutzt. Angesiedelt in England, soll Get Even diverse Adrenalinschübe für euch parat halten.

Get Even erscheint am 26. Mai für PC, Xbox One und PS4, einen neuen Trailer gibt es schon jetzt.