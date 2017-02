Ghost Recon Wildlands – Die Beta war nur ein normaler Entwicklungsschritt

Am heutigen Tag ist die Beta zu Ghost Recon Wildlands schon wieder Vergangenheit. Viele Gamer haben an der Beta teilgenommen und an so mancher Stelle hat man noch gespürt, dass das Spiel nicht fertig ist. Natürlich gibt es immer wieder bedenken, dass eine solche Beta nichts anderes als eine getarnte Demo oder sogar eine PR-Strategie ist, doch in diesem Fall war es schlicht und einfach eine Beta.

Via Reddit hat sich Ubisoft nun an die Gamer gewandt und verraten, dass man noch immer am Spiel arbeitet, und die Beta dient Ubisoft tatsächlich dafür, um Fehler auszubessern und andere Dinge anzupassen. via Reddit hieß es unter anderem: „Die Beta spiegelt nicht das finale Produkt wieder, und wir arbeiten noch immer hart an Verbesserungen vor dem Launch des Spiels.“

Ghost Recon Wildlands hat tatsächlich schon sehr viel Spaß gemacht, gehört aber nicht zu den Spielen, die man einfach auf den Markt werfen sollte. Ghost Recon Wildlands erscheint am 07. März.