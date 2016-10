Ghost Recon Wildlands – Jede Menge neuer Informationen

Vier Jahre hat Ubisoft nun an Ghost Recon Wildlands gewerkelt. Vier Jahre, in denen man sich voll und ganz auf ein, laut eigenen Aussagen, einzigartiges Spiel konzentrieren konnte. Es wird nichts gemein haben mit Assassin’s Creed, noch muss man Türme erklimmen, um neue Gebiete einsehen zu können. Das Motto für Wildlands könnte lauten: Spiel wie du willst, wann du willst und mit wem du willst.

Senior Charakter Artist Tom Isaken nutzt die Möglichkeit, um etwas aus dem Wildlands-Nähkästchen zu plaudern und verriet dabei einige interessante Details zum Spiel. Ghost Recon Wildlands ist unter anderem ein Coop-Titel, was aber nicht bedeutet, dass das Squad die gesamte Zeit zusammenarbeiten muss.

Jeder Spieler kann seiner eigenen Wege ziehen, eigene Missionen annehmen oder sich nach Herzenslust mit neuer „Hardware“ ausstatten. Ein Klassensystem gibt es in Ghost Recon Wildlands nicht. Sniper können auch ganz „normal“ in den Kampf ziehen und mit anderen Waffen den Feinden zeigen wo der Hammer hängt.

Da Ghost Recon Wildlands offen ist, also keine Hindernisse, Levelcaps oder anderes ein Zusammenspiel hindert, sind es zumeist die Gebiete, in denen sich fortgeschrittenere Spieler austoben können. Sie nehmen in diesen Gebieten mehr Schaden, als in manch anderen.

Ein Spielerlevel gibt es ebenfalls nicht. Spielt ihr mit Freunden, oder Bekannten, passt sich Wildlands dem jeweiligen Spieler an. Dass bedeutet im Übrigen nicht, dass Ghost Recon Wildlands keine Singleplayer unterstützt, auch dafür wurde und ist gesorgt.

Isaken verriet zudem, dass man Bolivien, den Ort des Geschehens in Wildlands, so detailgetreu wie möglich nachgestellt hat. Sicher, es gibt einige „Freiheiten“, die sich Ubisoft rausnahm, doch im Großen und Ganzen wird es eben Bolivien sein. Ein Land mit elf verschiedenen Ökosystemen, die alle auch im Spiel vorkommen werden. Als wäre das nicht genug: Ghost Recon Wildlands beinhaltet auch einen Tag- Nachtzyklus.

Wie lange es dauert, um Wildlands „durchzuspielen“, konnte Ikasen nicht genau verraten, da Wildlands eine große Spielwelt, mit über 100 Missionen für die Story beinhaltet. Jede Mission könnt ihr annehmen, seid aber nicht gezwungen es zu machen. Die Reihenfolge ist dabei ebenfalls euch überlassen.

Bei einer solchen offenen Welt gibt es aber auch Sicherheitszonen. Hier könnt ihr eure Ausrüstung anpassen und verändern oder werdet dort respawnen, sofern euer gesamtes Team das Zeitliche gesegnet hat. Allerdings könnt ihr eure Mitglieder im Kampf auch wiederbeleben.

Ghost Recon Wildlands erscheint am 07. März 2017 für Xbox One, PS4 und PC.

Quelle