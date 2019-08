Ghostrunner – Neu auf der gamescom angekündigt

Die gamescom 2019 dient auch als Bühne, um neue Titel anzukündigen. So geschehen im Fall von Entwickler One More Level und Publisher All In Games.

Sie haben den Titel Ghostrunner angekündigt, der für Xbox One, PC und PS4 erscheinen soll. Ghostrunner ist eine Mischung aus Mirror’s Edge und Cyberpunk. Mit einem Schwer bewaffnet müsst ihr eure Feinde ins virtuelle Nirvana schicken.

Einen Termin für Ghostrunner gibt es bislang noch nicht, aber bereits einen ersten Gameplay-Trailer: