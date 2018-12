Glen Schofield verlässt Sledgehammer Games

Den Namen Glen Schofield kennen wohl vor allem Call of Duty-Fans. Schofield war und ist Mitbegründer von Sledgehammer Games und somit Teil Activision.

Diese Wege werden sich nun trennen. Wie Glen Schofield selbst via Twitter bekannt gab, wird er das Unternehmen und somit Activision zum Ende des Monats verlassen. Obwohl er keinen Grund für sein Weggehen nannte.

Er selbst sagte, dass er zunächst etwas Zeit zum entspannen möchte und sich dann neuen Abenteuern widmen wird. Wohin es Schofield verschlagen wird ist allerdings unklar.

I’ve had a great run here at Activision; 3 COD’s- MW3, AW and WWll- that I’m proud of. I feel it’s time to try something new tho. I’ll be leaving Activision end of Dec. and taking some time off to relax. Then off to something else exciting.

Thank u Activision for everything!

— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) December 10, 2018