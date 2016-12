Greenshots – Microsoft unterstützt Indie-Entwickler

Microsoft hat auf der Xbox One eine blühende und wachsende Indie-Entwickler Gemeinde versammelt. Es waren Spiele wie Inside, Ori and the Blind Forest oder This War of Mine, die Spieler ganz überraschend trafen und verzaubern konnten.

In England hat sich Microsoft erneut mit der Organisation Creative England zusammengetan und dort das Programm Greenshots in die Wege zu leiten. Teilnehmen können kleine und mittelgroße Studios, die außerhalb von London, aber noch immer in England, ansässig sind. Berücksichtigt werden Spiele für Xbox One und Windows 10, wobei eine Exklusivität für die Plattform keine Voraussetzung an der Teilnahme selbst ist.

Greenshots hat in diesem Jahr 250.000 britische Pfund zusammentragen können, mit der Hilfe von Microsoft. Je nach Titel und Teilnehmer erwarten jene, die mit Geld bedacht werden, Beträge in Höhe von 50.000 bis 200.000 britische Pfund. Greenshots startet im Januar 2017, weitere Details können der offiziellen Website entnommen werden.