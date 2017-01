GRIP – Schneller gehts immer

Es gab eine Zeit, in der abgedrehte Racer zur Tagesordnung gehörten. Fahrten mit irrwitziger Geschwindigkeit, ebenso wahnsinnig Stunts und die dazu passende Musik waren auf fast jeder Plattform zu finden. Da das Genre allerdings etwas eingestaubt ist, möchte GRIP wieder frischen Wind mit sich bringen.

GRIP wird derzeit von Caged Element entwickelt und ist noch im Early Access von Steam zu finden – der Racer soll aber auch auf die Konsolen erscheinen. Was aber genau ist GRIP?

Es ist ein Racer der „alten Schule“. Mit rund 1000 km/h könnt, also einer wirklich leicht übertriebenen Geschwindigkeit, müsst ihr nicht nur waghalsige Stunts überstehen, sondern auch eure Gegner. In GRIP gehört eine starke Bewaffnung zum guten Ton. Wer schon einmal mit knapp 1000 km/h gefahren ist, wird wissen, dass ein Überschlag dabei mehr als nur wahrscheinlich ist. Gut, dass in GRIP ein solches Missgeschick keine Rolle spielt. Es ist gänzlich egal ob sich der Wagen überschlägt, denn wie die Ferngesteuerten Autos aus den 1990ziger Jahren, könnt ihr einfach auf dem Kopf weiterfahren.

Zudem kommt noch eine Vielzahl von Powerups hinzu, die ihr im Stile von Mario Kart auf der Strecke findet.

Wann GRIP für die Konsolen erscheint ist aber noch unklar. Ein neuer Trailer des auf der Unreal Engine 4 basierenden Racers sagt aber mehr als tausend Worte.

