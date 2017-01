Halo Wars 2 – Der Goldstatus ist offiziell erreicht

Halo Wars 2 beinhaltet einige grundlegende Verbesserungen und Neuerung im direkten Vergleich zum Vorgänger. Der Blitz-Mode beispielsweise soll für jede Menge mehr Spaß und Abwechslung sorgen.

Halo Wars 2 soll bereits am 17. Februar 2017 erscheinen, und dem Release scheint nichts mehr im Wege zu stehen. Heute gab man voller Stolz bekannt, dass das Spiel den Goldstatus erreicht hat. Damit befindet sich Halo Wars 2 offiziell auf dem Weg ins Presswerk.

Ob es einen Day One Patch geben wird ist noch nicht klar, ebenso wenig wie groß selbiger werden könnte, falls vorhanden. Halo Wars 2 ist ein Play Anywhere Titel und kann auf Xbox One und Windows 10 gespielt werden.