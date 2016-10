Halo Wars 2 – Ein neuer Trailer zum Multiplayer-Modus

343 Industries und die Cyanide Studios arbeiten bereits seit einer Weile an Halo Wars 2, was man bereits in einer kleinen Beta anspielen konnte.

Neben der Kampagne, die in fast jedem guten RTS vorkommt, wird Halo Wars 2 natürlich auch diverse Multiplayer-Modi bieten. Einer der neuen Modi, den es in dieser Form noch nicht in einem RTS gab, hört auf den Namen Blitz.

Es werden keine Basen mehr errichtet, sondern jeder Spieler hat ein Karten-Deck, dass er sich vor dem Kampf zusammenstellen kann. Die Karten werden innerhalb des Spiels ausgespielt und bringen so Einheiten oder Commander-Fähigkeiten mit sich.

Blitz ist ein schneller Modus, ideal für Einsteiger oder alle, die einfach auf eine actionlastige Runde Halo Wars 2 haben. Das Timing ist allerdings auch hier entscheidend. Die wichtigen Karten sollten zur richtigen Zeit ausgespielt werden, damit ihr euren Feind überraschen könnt. Ein neues Entwicklertagebuch gewehrt einen tieferen Blick in diesen Modus.