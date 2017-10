Hand of Fate 2 – Release im November

Entwickler Defiant Development hat heute einen Termin für Hand of Fate 2 angekündigt. Schon der erste Teil von Hand of Fate hat sich großer Beliebtheit erfreut, da die Mischung aus RPG und Card-Game für frischen Wind gesorgt hat.

Nach mehr als zwei Jahren wird in diesem Jahr dann auch Hand of Fate 2 erscheinen, genauer gesagt am 07. November, passend zum Release der Xbox One X. Hand of Fate 2 schickt euch dieses Mal mit Verbündeten in den Kampf, gibt euch neue Perks, zusätzliche Dialoge und neue Geschichten.

Hand of Fate 2 mit 4K-Support

Gleich bleibt die Tatsache, dass ihr auf der Suche nach Karten seid, die vom „Dealer“ ausgehändigt werden. Für den Kampf gibt es neue Waffentypen, Minispiele und neue Locations, neue Boosts. Neu ist auch die Möglichkeit Entscheidungen zu treffen, die im Stile von D&D gefällt werden müssen.

Hand of Fate 2 wird natürlich auch auf die neue Hardware der Xbox One X und PS4 Pro zugeschnitten sein und 4K-Support bieten.