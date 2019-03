Hat Paradox das Vampir-Spiel auf das alle Warten in Entwicklung?

Für viele ist und bleibt Vampire The Masquerade – Bloodlines der beste Vampir-Titel überhaupt. Es bot RPG-Elemente, die Freiheit jeden zu töten ohne zu viele Konsequenzen erwarten zu müssen und sogar eine wirklich gute Story.

Bisher gibt es aber keinen neuen Teil der Serie und Bloodlines ist schon sehr viele Jahre alt. Entwickler Paradox Interactive könnte allerdings am 21. März 2019 eine Ankündigung machen, die Fans von Vampire The Masquerade erfreuen dürfte.

Via Twitter hat das Studio nun zwei Bilder von Vampire The Masquerade – Bloodlines gezeigt – genauer gesagt Locations aus dem Spiel und darunter die folgenden Worte geschrieben: „Wir wissen, dass am 21. März eine große Ankündigung gemacht wird, aber was? Werden wir endlich unseren Seelenverwandten treffen? Was bedeutet das alles? Das ist alles was wir bisher ausfindig machen konnten. Testet doch einfach mal die Tender -Beta und helft uns mehr herauszufinden.“

Bei Tender handelt es sich um eine etwas rätselhafte App, bei der ihr unter anderem eure Blutgruppe angeben könnt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ein möglicher Nachfolger zu Vampire The Masquerade auch seinen Weg auf die Konsolen finden würde.

We know there is something big happening on the 21st – but what? Will we finally get our soulmate? What does it all mean?

Thread incoming – This is what we have dug up so far – Maybe you could check out https://t.co/1etoJVjF8f and help us find out more? 😉 #tenderbeta pic.twitter.com/q7y1uAWTTK

— Paradox Interactive (@PdxInteractive) March 17, 2019