Hazelight – Ein zweites Spiel wird entwickelt

Mit A Way Out hat Entwickler Hazelight ein wirklich eindrucksvolles Erstlingswerk veröffentlicht. Die Geschichte zweier Krimineller, die ein Ziel eint und das alles als reiner Koop-Titel.

Jetzt hat das Studio damit begonnen sich neuen Projekten zu widmen. Genauer gesagt hat die Entwicklung an einem Spiel bereits begonnen, wie Josef Fares von Hazelight voller Stolz via Twitter verriet. Dort schrieb er:

„Heute hat offiziell die Entwicklung am nächsten Spiel begonnen und ich bin unglaublich aufgeregt. Ich liebe es Spiele zu entwickeln und kann es kaum abwarten es euch zu zeigen.“

Natürlich können wir nicht erwarten schon bald erste Informationen zu erhaschen. Selbst zur E3 2018 wird es wohl noch keine Details zum Projekt geben. Wir hoffen allerdings, dass Hazelight mit der gleichen Hingabe an ihrem neuen Projekt arbeiten wird, wie sie es mit A Way Out getan haben.

Today is officially the start of the next game and I'm INCREDIBLY exited!!!!!! I love making videogames and can't wait to show it!

— Josef Fares (@josef_fares) April 5, 2018