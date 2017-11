Hearthstone und Blackjack – Was die Kartenspiele gemeinsam haben

Hearthstone und Blackjack, zwei Kartenspiele, die auf dem ersten Blick verschiedener nicht sein könnten. Doch selbst von der offensichtlichen Gemeinsamkeit abgesehen – schließlich handelt es sich bei beiden Spielen um Kartenspiele – verbindet diese Games mehr als man zunächst denkt.

Dabei ist Hearthstone ein actiongeladenes Sammelkartenspiel, das in aufregenden Duellen mit Helden und Magie ausgetragen wird. Blackjack dagegen ist eines der beliebtesten Kartenspiele, das im Casino, sowohl online als auch in der Spielhalle gespielt wird.

Hearthstone – Das actiongeladene Sammelkartenspiel

Bei Hearthstone handelt es sich um ein Online-Sammelkartenspiel, das vom amerikanischen Spieleentwickler Blizzard Entertainment herausgebracht wurde. Das Spiel ist bereits seit Anfang 2014 auf dem Markt, mit Versionen für den PC und Mac sowie iOS- und Android-Smartphones und -Tablets. Das Free-to-Play-Spiel bietet mit Microtransactions unterstützte Kartenduelle gegen andere Spieler online oder im Solo-Abenteuer gegen die KI. In diesem strategischen Kartenspiel spielt ihr mit denselben Helden und Elementen, die wir bereits aus World of Warcraft kennen. Kurz gesagt, tritt man mit jeweils 30 Lebenspunkten gegen seinen Gegner in schnellen Kartenduellen an. Mithilfe von Dienern, Zaubern und weiteren Spezialfähigkeiten wird versucht, den Gegner zu erledigen, seine Lebenspunkte auf null zu bringen und somit zu gewinnen.

Das beliebteste Casino-Kartenspiel: Blackjack

Unter Spielern stellt Blackjack heutzutage eines der beliebtesten Spiele mit Kult-Faktor dar. Inzwischen ist es mit Filmen wie „21“ und „Rain Man“ weltweit beliebt und besonders für seine Strategie bekannt. Das Kartenspiel gibt es in verschiedenen Varianten und dank der Online-Casinos lässt sich Blackjack online spielen. Obwohl es sich bei Blackjack um ein Karten-Glücksspiel handelt, kann der Spieler durch Können und mathematische Kenntnisse Strategien nutzen, um seine Gewinnchancen zu erhöhen. Dabei ist das Spielprinzip im Grunde simpel: Es wird gegen den Dealer gespielt und sowohl dieser als auch der Spieler erhalten Karten, die im Bestfall 21 ergeben. Während die Karten des Spielers verdeckt sind, lässt sich eine Karte des Dealers einsehen, um so die Wahrscheinlichkeiten für einen Gewinn berechnen und entsprechend handeln zu können.

Doch was verbindet Hearthstone und Blackjack miteinander?

Tatsächlich lassen sich in den Spielen wichtige Gemeinsamkeiten erkennen. Da in beiden Kartenspielen die richtige Strategie ausschlaggebend für einen Gewinn ist, kann das Spielen von Blackjack beim Meistern von Hearthstone helfen und andersherum. Bei beiden Spielen besteht der Fall unvollständiger Informationen, da nicht alle Karten des Gegners bekannt sind. Der Spieler muss somit anhand von Wahrscheinlichkeiten und durch das Wissen der bereits gespielten Karten sein Handeln anpassen. Die Art und Weise, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, um die nächsten Karten vorherzusagen wird somit sowohl in Hearthstone als auch im Blackjack von Spielern angewandt. Zudem basiert in beiden Spielen die Starthand auf dem Zufall und kann auch mal schlecht ausfallen. Somit muss man sowohl für Blackjack als auch Hearthstone lernen, mit den Karten, die man hat klarzukommen, die Wahrscheinlichkeiten für sich und seinen Gegner zu betrachten und seine Strategie entsprechend anzupassen. Schließlich kann es in beiden Fällen passieren, dass man aus einer schlechten Hand das Meiste holen muss.

Zwei Spiele, die auf dem ersten Blick zunächst nichts miteinander zu tun haben, weisen tatsächlich wichtige Gemeinsamkeiten auf. Davon abgesehen, dass es sich bei beiden Spielen um Kartenspiele mit großem Spaß- und Spannungsfaktor handelt, ist die Herangehensweise das Spiel zu bestreiten bei beiden ähnlich. Ohne Strategie wird es nicht laufen, das gilt sowohl in Hearthstone als auch im Blackjack. Strategisches Denken, Betrachten der Wahrscheinlichkeiten sowie das Einbeziehen der bereits gespielten Karten erhöhen in beiden Fällen die Chancen auf den Gewinn. Wer also bereits im Blackjack ein gekonnter Stratege ist, hat auch in Hearthstone gute Chancen, und andersherum.