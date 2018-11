Henry Cavill zeigt sich erstmals als Geralt von Riva

Henry Cavill ist Superman, Henry Cavill ist ein Gamer. So sehr, dass er unbedingt die Rolle von Geralt von Riva, den Helden der Witcher-Romanreihe und der Videospiele verkörpern wollte.

Bisher kennen wir nur bearbeitete Bilder von Cavill, die zeigen, dass er einen recht interessanten Geralt abgeben könnte, doch nun hat Netflix einen ersten Vorgeschmack auf Cavill als Geralt veröffentlicht.

Ehrlich gesagt sollte man dieses dunkle und unbearbeitete „Video“ noch nicht als komplett ausgereift sehen. Die Perücke beispielsweise sieht in den Lichtverhältnissen nicht sehr gut aus, zumindest in diesem Video. Anders als in den Witcher-Spielen ist Henry Cavill deutlich jünger als Geralt. Bleibt abzuwarten ob er einen jungen Geralt spielen wird oder den etwas griesgrämigen Hexer aus den Spielen, der schon das eine oder andere Jahrzehnt hinter sich bringen konnte.

Netflix wird die Witcher-Serie im kommenden Jahr veröffentlichen. Was sagt ihr zu Superman als Geralt? Zu viel Abneigung solltet ihr nicht aufbauen, da sich die Netflix-Serie nach den Büchern richtet. Darin hat Geralt keine Narben oder einen Bart.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP

— Netflix US (@netflix) October 31, 2018