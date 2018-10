Hitman 2 – Gold für Agent 47

Am 13. November wird Agent 47 erstmals unter der Flagge von Warner Brothers seinen Beruf als Auftragskiller ausüben.

Nachdem sich Entwickler io Interactive unter der Schirmherrschaft von Warner Brothers an die Entwicklung von Hitman 2, dem direkten Nachfolger zum letzten Teil, gemacht hat, gibt es nun gute Neuigkeiten für Fans von Agent 47.

Io Interactive verriet nun, dass Hitman 2 offiziell den Goldstatus erreicht hat und somit die Entwicklung abgeschlossen ist. Hitman 2, als Spiel, befindet sich damit auf dem Weg ins Presswerk. Einen obligatorischen Day One Patch können wir sicher trotzdem erwarten.

We're incredibly proud and excited to announce that HITMAN 2 has GONE GOLD!

November is fast approaching and we can't wait for the game to be in your hands! pic.twitter.com/vd3QpkAjBi

— IO Interactive (@IOInteractive) September 27, 2018