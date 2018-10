Hitman 2 – Mit Multiplayer-Modus

Heutzutage haben viele Spiele einen Multiplayer oder Coop Modus. Es gibt allerdings Spiele und Franchises, bei denen es eigentlich keinen Sinn macht, oder etwa doch?

So im Fall von Hitman 2, aus dem Hause io Interactive. Hitman 2 wird einen Multiplayer-Modus haben, wie jetzt bekannt wurde. Der sogenannte Ghost Mode ist ein kompetitiver Modus, in dem zwei Agenten gegeneinander antreten.

Anders als in anderen Titeln, ist der Ghost Modus aber nicht darauf ausgelegt, dass ein Agent 47 den nächsten tötet, da beide Spieler in die Rolle des bekanntesten Glatzenträgers der Videospielwelt schlüpfen. Ihr könnt euch nicht gegenseitig töten oder anders beeinflussen. Es geht im Ghost Mode in Hitman 2 darum, wer die meisten Punkte macht. Ihr könnt euch allerdings sehen und schauen welche Route euer Gegner einschlägt.

Wer als erstes fünf Ziele eliminiert hat, gewinnt das Match. Hitman 2 erscheint am 13. November 2018.

