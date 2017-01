Hitman – HDR Support ist auf dem Weg

Hitman ist bereits eine Weile auf dem Markt und hat viele Gamer begeistern können und tut es noch bis heute. Ein Grund mehr warum sich io Interactive für den nächsten Schritt entschieden hat.

Ab dem 31. Januar veröffentlicht das Entwicklerstudio einen neuen Patch für Hitman und bringt damit auch den HDR-Support auf alle Plattformen des Spiels, einschließlich Xbox One S, PS4 Pro und PC.

Locations wie Sapienza und andere sollen damit noch schöner als zuvor aussehen. Bestätigt wurde all dies via Twitter. Hitman ist für die oben genannten Plattformen erhältlich.

HITMAN will support HDR from January 31st on PS4, PS4 Pro, Xbox One S and PC.

Sapienza (and other locations) will look better than ever! pic.twitter.com/VMHA0CulQk

— HITMAN (@Hitman) January 19, 2017