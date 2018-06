Hitman – Neuer Teil wird bald schon angekündigt

Nachdem Square Enix die Hitman-Franchise aufgegeben hat, konnte Entwickler io Interactive bei Warner Brothers, zusammen mit Agent 47, ein neues Zuhause finden.

Eigentlich wollte Warner Brothers noch keine Ankündigung zum neuen Hitman ankündigen, doch Pläne ändern sich. Nachdem in den Weiten des Internets bereits erste Logos aufgetaucht sind, hat sich kürzlich der offizielle Hitman-Twitter-Account zu Wort gemeldet.

Dort zeigt ein kleines Teaser-Gif, dass die offizielle Enthülle von Hitman am 07. Juni stattfinden wird. Bis dahin müssen Fans von Agent 47 noch ausharren können.

Good afternoon, 47. The profiles have been uploaded. Your next target is… pic.twitter.com/0l1Tyu4gho

— HITMAN (@Hitman) June 4, 2018