Hollow Knight – Keine Disk-Version mehr

Sollte es unter euch große Fans von Hollow Knight geben, die nur auf den Release der Disk-Version des Spiels warten, dann gibt es jetzt eine herbe Enttäuschung für euch.

Skybound Games hat nun bekanntgegeben, dass es keine Disk-Version mehr für Hollow Knight geben wird. Die Disk-Version wäre für PC, Xbox One und PS4 erschienen, doch wurde nun komplett gestrichen.

Obwohl Skybound keinen exakten Grund nannte, hat sich nur kurze Zeit später auch Team Cherry, das Studio hinter Hollow Knight, zur Sache geäußert.

Team Cherry erklärte, dass ihr Team noch immer aus drei Leute bestünde und somit einfach keine Ressourcen für eine solche Version zur Verfügung stehen. Das bedeutet aber nicht, dass es niemals eine Version von Hollow Knight auf Disk geben wird.

Laut Team Cherry steht es weiterhin auf dem Plan, könnte aber nur in kleinen Mengen verfügbar sein. Wann es diese Version geben wird, ist und bleibt derzeit unklar.

We are saddened to share that we’ll no longer be working with @TeamCherryGames to bring #HollowKnight to new platforms. We absolutely love the game and wish Team Cherry continued success. We look forward to seeing what’s next for them. pic.twitter.com/Cyp9tniGKu

— Skybound Games (@skyboundgames) November 9, 2018