How To Survive 2 – Erscheint nächsten Monat für die Konsolen

Wie überlebt man während einer Zombie-Apokalypse? Da es dafür keine genaue Anleitung gibt, wäre es doch sinnvoll einmal einen Blick auf ein Videospiel zu diesem Thema zu werfen. How To Survive 2 findet seinen Weg auch auf die Konsolen.

505 Games als auch Eko Software haben heute bestätigt, dass How To Survive 2 auch für Xbox One und PS4 erscheinen wird. Schon nächsten Monat soll How To Survive 2 auf den Markt kommen. Zeitlich versetzt es euch 15 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils in Louisiana.

Um zu überleben müsst ihr zusammenarbeiten, Ressourcen finden, Werkzeuge und Waffen herstellen und natürlich ein Basiscamp aufbauen. Dabei werdet ihr auch wieder einige bekannte Charaktere treffen wie Kovac, der euch wieder als Guide zur Seite stehen wird.

How To Survive 2 erscheint im Februar und bietet einen 4-Spieler Coop-Modus.