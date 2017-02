Impact Winter – Der April wird auf dem PC winterlich

Der Winter dauert in diesem Jahr deutlich länger an: Impact Winter erscheint am 12. April 2017 in digitaler Form für PC. Bandai Namco Entertainment Europe und Mojo Bones geben mit Freude bekannt, dass ihr postapokalyptisches Survival-Abenteuer im späteren Verlaufe des Jahres zudem digital für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein wird.

Vorbesteller der digitalen PC-Version erhalten den offiziellen Soundtrack, komponiert von niemand Geringerem als Mitch Murder, kostenlos dazu.

Ein Asteroid stieß mit der Erde zusammen. Von der Welt, die wir einst kannten, ist nichts weiter als eine schneebedeckte Einöde übriggeblieben. Praktisch alles und jeder fiel den extremen Minusgraden zum Opfer. Du hast jedoch überlebt. Dich erreichte ein Funkspruch, der neue Hoffnung in dir aufkeimen ließ und deinen Willen stärkte, auch die kommenden 30 Tage zu bestehen.

Spieler müssen sich der Leere in der Rolle von Jacob Solomon stellen, einem einsamen Überlebenden, der alleine durch die frostige Wildnis irrt und zufällig auf eine vom Schnee begrabene Kirche stößt, in der vier weitere Überlebende und ihr Roboter namens Akolight Zuflucht gefunden haben. Jeder einzelne verfügt über ganz eigene Kenntnisse und Kompetenzbereiche. Gemeinsam schließen sie sich zu einem provisorischen Team zusammen, um zu jagen, zu plündern und trotz der widrigen Witterung und sinkenden Moral zu überleben – schließlich rückt der Tag der Rettung immer näher…

