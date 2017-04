Injustice 2 – Brainiac steigt mit in den Ring

Pressemeldung – Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment veröffentlichen heute einen neuen Zerbrochene Allianzen Teil 5 Trailer zu Injustice 2. In diesem spielt Brainiac die Hauptrolle – das Genie inmitten des Konflikts in Injustice 2. Die Spieler erhalten im Trailer einen Einblick in das Ausmaß der Zerstörung, zu der er fähig ist, sowie in seine heimtückischen Pläne, die Erde auszulöschen.

Injustice 2 wurde von den preisgekrönten NetherRealm Studios entwickelt und beinhaltet ein massives Aufgebot an DC-Superhelden und DC-Superschurken. Die Spieler können die ultimative Version ihrer liebsten DC-Figuren erschaffen und verstärken. Das Spiel ist ab 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.