Injustice 2 – Dr Fate mischt im Kampf mit

Pressemeldung – Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment haben heute die aktuelle Ergänzung der Charakterauswahl in Injustice 2 enthüllt, den mächtigen Zauberer Doctor Fate. Spieler erhalten in einem neuen Gameplay-Trailer einen ersten Blick auf Doctor Fate in Aktion und sehen seine magischen Fertigkeiten in allen Details.

Injustice 2 wurde von den preisgekrönten NetherRealm Studios entwickelt und beinhaltet ein massives Aufgebot an DC-Superhelden und -Superschurken. Die Spieler können die ultimative Version ihrer liebsten DC-Figuren erschaffen und verstärken. Das Spiel ist ab 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.