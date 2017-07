Injustice 2 – Starfire zeigt stellt sich vor

Entwickler NetherRealm hat kürzlich Sub Zero als neuen Charakter für das Beat em Up Injustice 2 veröffentlicht. Nach dem eisigen Auftritt von Zub Zero folgt jetzt ein richtiger Hitzkopf.

Die Rede ist natürlich von Starfire, die im August der Riege der Injustice 2-Kämpfer hinzugefügt wird. Starfire wird natürlich mit eigenen Moves und Fähigkeiten in den Ring steigen. Beschrieben wird Starfire mit den folgenden Worten:

„Als nächste Königin von Tamaran, ist Prinzessin Koriand’r Teil einer Verschwörung ihrer rachsüchtigen Schwester, was darin resultierte, dass ihr Planet erobert wurde. Koriand’r, jetzt im Exil auf der Erde, nutzt ihre Fähigkeiten um ultraviolette Energie zu absorbieren.“

Starfire wird als Teil des Fighter Pack 1, der Ultimate Edition oder als einzelner Download veröffentlicht werden. Den Trailer zum neuen DLC wollen wir euch nicht vorenthalten: