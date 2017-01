Injustice 2 – Der erste Story-Trailer zum Spiel

Pressemeldung – Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment enthüllen heute den offiziellen Injustice 2 Story-Trailer – „The Lines are Redrawn“. Erlebt, wie neue DC-Charaktere sich am Kampf beteiligen, der in Injustice: Götter unter uns begann und wie sie die Handlung im Nachfolger vorantreiben. Injustice 2 wird ab dem 18. Mai 2017 für das PlayStation 4 Computer Entertainment System und für Xbox One erhältlich sein.

Injustice 2 ist das machtvolle Sequel zum Spiele-Hit Injustice: Götter unter uns von NetherRealm Studios, in dem sich die Spieler die ultimative Version ihres Lieblings-DC-Characters erschaffen und verstärken können.

Mit einer riesigen Auswahl an DC-Superhelden und -Schurken führt Injustice 2 die epische, kinoreife Story fort, die in Injustice: Götter unter uns begann. Batman und seine Verbündeten arbeiten daran, die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft wieder zusammenzuführen, wobei sie gegen jene kämpfen müssen, die Supermans™ Regime wiederherstellen wollen. Inmitten des Chaos erscheint eine neue Gefahr, die die gesamte Existenz der Erde bedroht.