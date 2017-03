Inner Chains – Das zweiten Quartal wird gruselig

Horror-Games, die aus der First-Person Ansicht betrachtet und gespielt werden können, gibt es bereits einige. Allerdings fehlt es den meisten Titeln an Innovation, frischen Ideen und dem tatsächlichen Gefühl der Angst und Beklommenheit. Inner Chains will das ändern.

Im zweiten Quartal 2017 soll Inner Chains für PC, Xbox One und PS4 auf den Markt kommen und euch eine Gänsehaut nach der nächsten verpassen. Auf Kickstarter gestartet, konnte Inner Chains gleich die Aufmerksamkeit der Gamer wecken. Inner Chains basiert auf der Unreal Engine 4 und hat seit der ursprünglichen Ankündigung schon einige Veränderungen erlebt.

Besser Grafiken, verbesserte Soundeffekte und Animationen, und eine Vielzahl von Waffen. Auch bei den NPCs gab es einige Veränderungen – jetzt gibt es bei den sogenannten Nichtspielbaren Charakteren mehr Abwechslung und Unterschiede.

Inner Chains versetzt euch in eine dunkle surreale, biomechanische Welt. Eine Welt, in der ihr nicht die Regeln brechen oder biegen könnt, als kleines Zahnrad des Ganzen möchte dieses Universum euch lieber tot als lebendig sehen.