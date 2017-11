Interior Night – Neues Studio macht Quantic Dream konkurrenz

Caroline Marchal ist ein Name, den viele Gamer wohl nicht auf dem Schirm haben dürften. Allerdings war sie Lead Designerin an Heavy Rain und Beyond: Two Souls aus dem Hause Quantic Dream.

Marchal scheint nun ihren Weg selbst bestimmen zu wollen und hat nun ihr eigenes Studio auf die Beine gestellt. Das neue Studio hört auf den Namen Interior Night. Zusammen mit einigen Kollegen, die ebenfalls zuvor bei Quantic Dream gearbeitet haben, möchte Marchal einen ähnlichen Weg einschlagen.

Ihre Leidenschaft liegt ebenfalls darin Geschichten zu erzählen. Quantic Dream hat sich bereits damals dadurch ausgezeichnet, dass ihre Spiele mehr als interaktive Filme betrachtet worden sind. Marchal sagte zu ihrem Vorhaben:

„Wir von Interior Night wollen ein erwachsenes Publikum anziehen. Leute, die Shows wie Breaking Bad oder Fargo lieben, aber nicht zwangsläufig Gamer sind. Ich denke, dass gute Geschichten die beste Möglichkeit sind ein weitgefächertes Publikum zu erreichen, da Geschichten, sofern sie gut gemacht sind, universell sind.“

Dennoch möchte Marchal den Gamern die Möglichkeit bieten mit der Welt im Spiel zu interagieren: „Wir wollen die Grenzen von dem verschieben, was Leute bisher gespielt haben, in puncto Inhalt und Gameplay. Wir bieten eine weitreichende Erfahrung, bei der die Leute die Mechaniken vergessen und sich emotional mit den Charakteren und der Geschichte auseinandersetzen können.“

Noch ist nicht klar, auf welchen Plattformen Interior Night agieren wird. Es bleibt abzuwarten, ob das Studio ebenfalls nur PlayStation-Exklusive Titel macht. Allerdings ist damit das Publikum eingeschränkter, als bei einem Release auf der Xbox One und dem PC.