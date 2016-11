Iron Harvest – Eine komplett andere Welt erwartet dich

Was wäre wenn? Diese Frage hat sich wohl schon jeder einmal gestellt. „Was wäre, wenn ich es so getan hätte oder nicht diesen Weg gegangen wäre?“ Vor allem Entwickler nutzen diese Frage um alternative Universen zu schaffen, in denen Alles etwas anders kam.

Auch King Art Games und Künstler Jakub Różalski stellten sich diese Frage im Zusammenhang mit der Vergangenheit und schufen etwas komplett Eigenes. Iron Harvest spielt im Universum von 1920+ und zeigt eine Menschheit, die viel mehr von Technik fasziniert war und ist, als wir es heute sind. Nach dem Großen Krieg ist die Menschheit abhängig von Technik.

Iron Harvest ist ein Echtzeitstrategie-Titel und erscheint für PC, Xbox One und PS4. Der polnische Künstler Jakub Różalski erschuf das 1920+ Universum und erntete dafür große Anerkennung. Jan Theysen, Project Lead bei King Art Games sagte zu Irion Harvest:

„Wir lieben Spiele wie Company of Heroes oder Men at War und wollen eine ähnliche Erfahrung in diese großartige Welt bringen, die Jakub erschaffen hat. Man führt Helden, Mechs und Soldaten in epische Schlachten, auf großen Sandbox Maps. Cover-Mechaniken und dynamische Zerstörungen spielen eine wichtige Rolle im Kampf“

Wer sich jetzt schon auf Iron Harvest freut, muss sich noch recht lange gedulden. Iron Harvest soll erst 2018 erscheinen.

