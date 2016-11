Jade Empire 2 – Es ist längst nicht ausgeschlossen

Bioware ist eine Spieleschmiede, die für viele Games verantwortlich ist, die bis heute, selbst wenn sie keine Nachfolger erhalten haben, Fans auf der ganzen Welt haben. Eine dieser Spiele hört ohne Frage auf den Namen Jade Empire.

Es stellt sich heraus, dass Jade Empire alles andere als „tot“ ist, denn auch innerhalb von Bioware gibt es noch immer Veteranen, die bereits am ersten Teil gearbeitet haben, die einen Nachfolger von Jade Empire entwickeln wollen.

BioWare Creative Director Mike Laidlaw, ebenfalls beteiligt an Jade Empire, sagte kürzlich in einem Interview: „Jade Empire war niemals tot.“ Aber nicht nur Laidlaw ist von Jade Empire begeistert, auch Aaryn Flyn von Bioware ist der IP angetan. Er sagte:

„Innerhalb des Studios gibt es noch immer viele Leute, die an dem Spiel gearbeitet haben und dahin zurückkehren möchten. Ich denke, einer der Vorteile nach so lange Zeit wieder zurückzukehren, ist nicht nur Nostalgie, sondern auch deshalb aufregend, weil wir eine komplette Konsolengeneration übersprungen haben, was sehr aufregend ist, da es sich wie eine Evolution anfühlt. Es ist eine Revolution zu was man zu leisten im Stande ist, und ich denke, dass zieht die Leute an. Was wäre, wenn wir Jade Empire revolutionieren und es wiederbringen? Das sind die Fragen, die wir uns im Studio noch immer stellen.“

Schon einmal wurde versucht Jade Empire fortzusetzen, innerhalb von Bioware versteht sich. Doch hat man sich für zwei andere Projekte entschieden, die später auf den Namen Dragon Age und Mass Effect hören sollten.

Damit besteht zumindest eine recht große Chance, dass wir Jade Empire, nach seinem Release 2005, auf dieser Konsolengeneration noch einmal begrüßen könnten.

