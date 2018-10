Jump Force – Zwei neue Kämpfer in Aktion

Bandai Namco scheint mit Jump Force keine halben Sachen machen zu wollen und holt sich Charaktere aus allen erdenklichen Animes, Mangas und Videospielen zusammen.

Jetzt hat Bandai Namco zwei weitere Kämpfer für Jump Force angekündigt, die vor allem Fans und Freunde von Knights of the Zodiac freuen dürften. Seiya und Shiryu werden in Jump Force auf Dragon Ball Z-, Naruto-, Bleach- Yu-Gi-Oh- und One Piece-Charaktere treffen.

Wie sich Seya und Shiryu als Kämpfer machen zeigt zudem ein brandneuer Trailer zu Jump Force. Jump Force erscheint am 28. Februar 2019.