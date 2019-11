Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park – Und plötzlich ist es wieder 1993

Pressemeldung – Frontier Developments kündigt die große Erweiterung Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park an. Das Premium-DLC entsteht in Partnerschaft mit Universal Pictures und Amblin Entertainment und wurde in Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms entwickelt. Die Erweiterung erscheint am 10. Dezember für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Spieler müssen im Besitz des Hauptspiels sein, um Return to Jurassic Park aktivieren zu können.

Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park spielt nach den Ereignissen von Jurassic Park aus dem Jahr 1993 und beinhaltet Park-Designs, Dinosaurier, sowie Charaktere aus dem originalen Film. Spieler stehen vor der Herausforderung, die zerstörten Inseln Nublar und Sorna wiederaufzubauen und die ikonischen Tore der Parks wieder zu öffnen. Sieben neue Story-Missionen wurden von den originalen Schauspielern des Films vertont. Die Spieler werden von Alan Grant (Sam Neill), Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) und Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) durch die Ereignisse geführt.

Die Erweiterung beinhaltet von Jurassic Park inspirierte Attraktionen, inklusive dem originalen Haupttor, die Park-Tour und alte Skin-Varianten, wie den 1993er Tyrannosaurus Rex, Velociraptor und weitere. Spieler können zudem alle Jurassic World Evolution-Herausforderungen und Sandbox-Level mit einem 1993er Overlay und Inventar neu entdecken.

Gleichzeit mit Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park veröffentlicht Frontier Developments ein kostenfreies Update, das weitere Verbesserungen mit sich bringt, etwa die Ranger-Interaktionen mit Dinosauriern, die Toilettengewohnheiten der Gäste, sowie weitere, generelle Anpassungen.

Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park ist ab dem 10. Dezember auf PC, Xbox One und PlayStation 4 für 19,99€ verfügbar.