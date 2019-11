Kerbal Space Program 2 – Der Release lässt noch etwas auf sich warten

Falls ihr bereits sehnlichst darauf wartet endlich euer eigenes Weltraumprogramm zu starten, und zwischen den Sternen zu reisen, dann ist wohl Kerbal Space Program 2 die kostengünstigste Variante dafür.

Take Two Interactive, die Publisher von Kerbal Space Program 2 haben jetzt einen Hinweis darauf gegeben, wann das Spiel erscheinen wird. Angekündigt für Xbox One, PC und PS4 soll es noch im Fiskaljahr 2021 erscheinen.

Das Fiskal- oder Geschäftsjahr 2021 beginnt am 01. April 2020 und endet am 31. März 2021. Kerbal Space Program 2 wurde während der gamescom 2019 der Weltöffentlichkeit vorgestellt.