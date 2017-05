Kholat – Auch für Xbox One angekündigt

Gute Horror-Spiele sind immer gerne gesehen, auch auf der Xbox One. Eines dieser Spiele hört auf den Namen Kholat und ist bereits für PC und PS4 erhältlich, nun hat sich IMGN.Pro entschieden, Kholat schon bald für die Xbox One zu veröffentlichen.

Bereits am 09. Juni wird Kholat zum Preis von 19,99 Euro im Xbox Store zum Download bereitstehen. Vorbesteller dürfen bereits am 02. Juni Kholat für die Xbox One vorbestellen. Lukasz Kubiak, seines Zeichens Co-Autor des Spiels sagte zum Xbox-Release:

„Wir hätten nie gedacht, dass Kholat so beliebt werden würde. Dank dem unglaublichen Feedback, das wir von Spielern weltweit erfahren haben, sind wir heute stolz ankündigen zu können, dass Kholat auch für Xbox One erscheinen wird. Zudem ist uns bewusst, dass die Fans viele Fragen haben und Theorien, was die Events betrifft und wie wir unsere Story präsentiert haben. Alles was ich jetzt dazu sagen kann ist, dass die Antwort auf diese Fragen in Zukunft auftauchen wird.“

Unklar ist, ob Kubiak damit neuen DLC angekündigt hat oder weitere Titel der Reihe. Kholat erscheint am 09. Juni für Xbox One, einen ersten Teaser-Trailer zum Spiel gibt es ebenfalls: