Killer Instinct – Bekommt Crossplay Feature auch für Steam

Crossplay ist für Microsoft ein wichtiges Thema. Spiele wie Minecraft können auf allen Plattfromen gespielt werden, und auf allen bis auf einer sogar untereinander.

Mit Killer Instinct, dem Beat em Up für Xbox One, Windows 10 und bald auch Steam, will Microsoft dieses Prinzip ebenfalls nutzen. Zwar ist noch nicht bekannt, wann Killer Instinct für Steam erscheint, doch wenn es soweit ist, können alle drei Plattformen gegeneinander in den virtuellen Ring steigen.

Community Manager Rukari Austin sagte dazu: „Wenn ihr das aktuelle Update für Killer Instinct herunterladet, werdet ihr unweigerlich etwas feststellen – also wollen wir euch ein Update geben, bevor ihr es im Internet seht. Mit diesem Update könnt ihr ein bestimmtes Feature nutzen und dieses Feature ist Crossplay.“

„Ja, das ist unsere Bestätigung, dass Killer Instinct-Spieler auf der Xbox One und Windows 10 gegeneinander mit Gamern von Steam spielen können. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir dieses Feature auch auf Steam bringen werden, sobald Killer Instinct dort verfügbar ist.“

Dieses Feature wird derzeit noch von getestet, weshalb es dazu kommen kann, dass die Option nicht immer verfügbar ist.

Quelle