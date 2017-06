Kingdom Come Deliverance – Der Termin ist enthüllt

Schon lange wird über Kingdom Come: Deliverance gesprochen und berichtet. Einen Termin des Spiels haben wir trotzdem bislang vermisst. Das soll sich heute ändern.

Kingdom Come: Deliverance wird hierzulande am 13. August für PC, Xbox One und PS4 erscheinen. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Henry, dem Sohn eines Schmiedes, dessen ruhiges Leben ein jähes Ende findet, als ein Söldner sein Dorf niederbrennt und Henrys Eltern tötet.

Nur knapp kann Henry dem Tod entkommen und über die Geschehnisse berichten. Schnell sieht sich Henry in einem blutigen Kampf um die Krone und mehr verwickelt, obwohl er nur auf Rache sinnt. Die Story zu Kingdom Come: Deliverance wird im nachfolgenden Trailer genauer beleuchtet.

Kingdom Come: Deliverance ist kein typisches Rollenspiel, da es hier weder Drachen noch andere übernatürliche Wesen gibt.