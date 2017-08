Kingdom Come Deliverance – Ein brandneuer Trailer

Wenn du alles verloren hast, alles was dir wichtig, teuer und lieb war, dann liegt es an dir was dein nächst Schritt ist. Aufgeben oder für das Kämpfen was genommen wurde? In Kingdom Come: Deliverance trefft ihr genau diese Entscheidung.

Ab dem 13. Februar 2018 werdet ihr in den Kampf ziehen, um eure Eltern zu rächen und jene zu strafen, die meinten Unrecht walten zu lassen. Als Sohn eines Schmieds habt ihr zwar immer geträumt mit Rittern zu kämpfen, doch die Realität ist grausam und gänzlich anders als gedacht.

In Kingdom Come: Deliverance werdet ihr in die Rolle von Henry schlüpfen, dessen friedliches Leben durch eine Horde von Söldnern zerstört wurde. Greift zum Schwert und bekommt der Ritter, der ihr immer sein wolltet.