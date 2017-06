Kingdom Come: Deliverance – Eine Ankündigung steht bevor

Viele Rollenspiele haben euch schon in die Vergangenheit geführt. Meist gab es dabei Wesen aus Mythen und Legenden zu sehen, wie Drachen, Kobolde, Hexen oder mehr. In Kingdom Come: Deliverance wird auf all das verzichtet.

Deep Silver hat heute einen Teaser-Trailer zu Kingdom Come: Deliverance veröffentlicht, der auf eine Ankündigung am 09. Juni hinweist. Welcher Natur diese Ankündigung ist, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Kingdom Come: Deliverance führt euch ins Jahr 1403, ins tiefste Mittelalter. Es ist eine Welt voller Intrigen, Machtgier, Ritter, Kampf und Geschichte. Kingdom Come: Deliverance erscheint 2017 für PC, Xbox One und PS4.